Tristan Thompson serait disponible pour un trade

Ce n’est pas surprenant, mais les Cleveland Cavaliers ne sont pas très bons cette saison, avec 13 victoires pour 37 défaites, et une belle dernière place de la conférence Est, à égalité avec les Hawks. Dans ce contexte, un vétéran comme Tristan Thompson ronge son frein. Et comme le pivot est en train de réussir sa meilleure saison en carrière statistiquement parlant avec des moyennes de 11,9 points et 10,4 rebonds par match, les dirigeants des Cavaliers se sont peut-être dit qu’il y avait un bon coup à faire, et ils auraient mis sur le marché des transferts leur pivot de 28 ans.

Beaucoup de prétendants au titre pourraient être intéressés par le Canadien, qui apporte une belle présence sous le cercle en défense et au rebond défensif. En plus, il est dans la dernière année de son contrat (18,5 millions).

En contrepartie, les Cavs compteraient récupérer des assets, c’est à dire des jeunes joueurs ou des tours de draft.

