RJ Barrett pense être en course pour le titre de rookie de l’année : « C’est assez difficile de ne pas voter pour moi »

RJ Barrett effectue un début de carrière qui n’est pas des plus simples. Dans une équipe des Knicks encore une fois en galère, le 3eme choix de la draft connaît une adaptation à la NBA qui ne se fait pas vraiment en douceur et pour le moment ses points faibles sont très visibles, notamment son incapacité à shooter avec régularité. Il affiche des statistiques à première vue honorables avec notamment 13.6 points, 5.1 rebonds, 2.4 passes et 1 interception par match, mais à des pourcentages horribles : 38.8% dont 31.3% à 3-pts et un effective field goal de 43%. Malgré ça quand on évoque avec lui le titre de rookie de l’année il s’inclut dans la discussion :

« Beaucoup méritent le titre de rookie de l’année, beaucoup de joueurs bossent sur pour ça. Je ne sais pas. C’est assez difficile de ne pas voter pour moi. J’ai le sentiment que beaucoup de gars jouent bien. Il y a beaucoup de bons rookies sur les parquets. Ja (Morant) fait son truc depuis le début de la saison. Kendrick (Nunn). Zion est de retour. Des gars jouent vraiment bien, mais je ne vais pas cesser de croire en moi. » Barrett

À l’heure actuelle le trophée semble promis à Ja Morant qui a un net avantage sur tous ses poursuivants et monte en plus en puissance pour mener pour le moment les Grizzlies en playoffs. Mais la confiance en lui de Barrett, affichée depuis son plus jeune âge est un atout qui devrait lui permettre de faire une belle carrière.

« Je m’attends à de grandes choses de ma part. Je bosse dur tous les jours pour être un grand joueur. Je m’attends à de grandes choses. Et quand une sélection au Rising Stars arrive, il faut l’apprécier. » Barrett

Via NY Post