Gordon Hayward : « Je veux gagner un titre ici, c’est ce sur quoi je me concentre »

La trade deadine ? Gordon Hayward a d’autres chats à fouetter.

Cette saison, l’ailier de 29 ans et 2,01 m qui pourra sortir de son contrat (player option de 34 millions de dollars pour 2020-21) pour devenir free agent sans restriction cet été, tourne à 16.8 points à 50.6% (37.2% à 3-points), 6.4 rebonds et 3.9 passes par match.

« Je n’y ai pas réfléchi du tout. Du tout non, je n’ai jamais fait ça. Quand j’étais free agent avec restriction, je n’y avais pas réfléchi avant non plus. Et quand je suis devenu free agent sans restriction (à l’été 2017), je n’y ai honnêtement pas réfléchi avant la fin de la saison. Je ferai pareil cette année. C’est quelque chose auquel je dois penser c’est certain, mais je n’ai pas du tout cela à l’esprit aujourd’hui. » Gordon Hayward