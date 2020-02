Concours à 3-pts : Joe Harris défendra son titre; Duncan Robinson invité

Du nouveau concernant les participants du Three-point Contest. On sait que Trae Young participera, tout comme Zach LaVine et que Luka Doncic a été invité, même si pour le moment aucune info sur sa présence.

On apprend via le NY Post que Joe Harris, vainqueur la saison passée, a accepté de défendre son titre. Puis le Sun Sentinel ajoute que l’arrière du Heat Duncan Robinson a aussi reçu une invitation, mais on ne connait pour le moment pas sa décision.