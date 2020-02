Les Nets auraient refusé une offre des Rockets pour Clint Capela

Les Rockets auraient décidé qu’il est temps de mettre fin à l’expérience Clint Capela, prolongé pour 90 millions sur 5 ans l’année dernière.

« Ils en ont marre de lui. » Un membre d’un front office de la conférence Ouest qui a demandé à rester anonyme.

Le problème du pivot, ce n’est pas son niveau puisque le Suisse tourne à 13,9 points (63% aux tirs) et 13,8 rebonds, mais son salaire. Entre les énormes contrats de Russell Westbrook, James Harden et Clint Capela donc, et en ajoutant les joueurs d’appoint, les Rockets se retrouvent avec une masse salariale de 140 millions. Bien au-dessus du salary cap. Et ça ne plairait pas au nouveau propriétaire Tilman Fertitta, qui aurait mis la pression sur Daryl Morey, le General Manager texan. Il lui aurait demandé de baisser la masse salariale de l’équipe, tout en continuant d’être compétitif.

« Il y a un nouveau propriétaire maintenant. Ce n’est plus comme avant avec Leslie Alexander. Fertitta compte chaque dollar. C’est un nouveau monde. » Un membre d’un front office de la conférence Ouest qui a demandé à rester anonyme.

Morey aurait eu des échanges avec les Pistons pour un deal centré autour d’Andre Drummond, mais les négociations auraient été suspendues, sans indice sur le fait qu’elles reprendront ou non. D’autres équipes de la conférence Est seraient dans les discussions, notamment les Nets, puisque Houston aurait proposé Capela contre Jarrett Allen et Taurean Prince. Une offre que les Nets auraient refusé.

À noter que le cap de la luxury tax cette saison est de 132 millions, ce qui veut dire que les Rockets doivent se débarrasser de 8 millions de dollars pour satisfaire Fertitta.

Via NBC Sports et The Ringer.