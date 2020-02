Vanessa Bryant va récupérer le mémorial en l’honneur de Kobe Bryant, enlevé après une semaine

Après la mort de Kobe Bryant et de sa fille il y a un peu plus d’une semaine, les fans se sont spontanément rassemblés devant le Staples Center pour lui rendre hommage en déposant une multitude d’objets en tout genre. En s’amoncelant, ces derniers ont fini par créer une sorte de mémorial qui a été nettoyé dimanche, après le Superbowl.

« Ça aura été là une semaine. Nous sommes engagés contractuellement parlant avec d’autres événements qui vont avoir lieu. Vanessa Bryant (la veuve de Kobe) est venue nous voir et nous a dit que sa famille aimerait récupérer les objets qui ont été déposés. Donc on va tous les recenser : les vêtements, les lettres, les ballons, les peluches, les jouets… On va les mettre dans des conteneurs spéciaux et les envoyer à la famille. » Lee Zeidman, le président du Staples Center.

Pour ce qui est périssable, comme par exemple les fleurs, Zeidman a un autre plan.

« On va composter toutes ces fleurs, et répartir le terreau obtenu partout autour du Staples Center. Comme ça, les gens qui auront pris le temps d’acheter fleurs et les apporter ici pourront dire qu’elles seront toujours ici, en quelque sorte. » Zeidman.

Le président de la salle a ensuite conclu en demandant aux fans d’arrêter de déposer des objets près de la salle.

« Le but, c’est que ce soit nettoyé au milieu de la semaine prochaine et on demande aux gens, on va mettre des signaux autour de la salle, que s’ils ont besoin de faire quelque chose, ils peuvent venir ici, mais qu’on espère qu’ils ne vont plus déposer de cadeaux ou de fleurs. Il faut plutôt donner à la Mamba Foundations. Ensuite on va essayer de retrouver un peu de normalité. » Lee Zeidman.

Zeidman a malgré tout été impressionné par toutes ces déclarations d’amour des fans pour Kobe et aux autres victimes du crash.

« Cette effusion d’amour des fans de Los Angeles aux neuf personnes décédées dans l’accident est incroyable. » Zeidman.

Plus de 1350 ballons de basket auraient été laissés aux abords de la salle des Lakers.

Via ESPN et Los Angeles Times.