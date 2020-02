Jonas Valanciunas : « C’est toujours un plaisir de batailler à l’intérieur sans avoir à courir après des gars à 3-points »

Pour son 24ème double-double de la saison et son 3ème match à au moins 25 points et 15 rebonds cette saison, Jonas Valanciunas a fait les choses bien : 26 points à 13/19, 17 rebonds, 2 passes et 4 contres (record en saison égalé). En face il y avait un sérieux client dans la raquette adverse : Andre Drummond, 25 points à 12/22, 18 rebonds et 4 passes.

« Il a été énorme pour nous. Il a bien scoré, mais il a fait un gros travail dans la peinture. Notre défense sur pick-and-roll était très bonne quand il était sur le terrain. Il n’y a pas que les rebonds, il protège la peinture, bloque des tirs, se positionne en défense pour les forcer à prendre des tirs difficiles. » Taylor Jenkins

Et pour le plus grand bonheur du Lituanien, aucun tir à 3-points tenté (lui en a tenté 2 pour 0 réussi).

« C’est toujours un plaisir de batailler à l’intérieur sans avoir à courir après des gars à 3-points (sourire). Il ne reste pas beaucoup de big men en NBA. C’est toujours fun de jouer contre un big. Andre (Drummond) est un bon gars. C’est un bon joueur et c’est un plaisir pour moi de jouer contre lui. » Jonas Valanciunas

Avec ce succès, 96-82, les Grizzlies ont équilibré leur bilan (25-25) et restent bien installés à la 8ème place de la conférence Ouest.