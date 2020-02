Paul George : « D’un coup, les chutes du Niagara »; Au complet, les Clippers enchaînent !

Auteur de 8 de ses 19 points dont un shoot clutch à 13.7 secondes du buzzer dans le 4ème quart-temps pour battre les Spurs cette nuit, Paul George (6/13, 12 rebonds, 8 passes) a surtout salué la performance collective des Clippers, dont 5 joueurs dont Kawhi Leonard (22 points à 8/17, 6 rebonds, 7 passes, 2 contres)) ont signé au moins 10 points, après la rencontre.

Avec George – qui a rassuré sur l’état de son nez après un coup de coude reçu de la part de DeMar DeRozan (flagrante 1) – et Leonard dans le cinq, l’équipe (35-15, meilleur départ de l’histoire de la franchise sur les 50 premiers matchs d’une saison) est désormais à 16-4 cette saison.

« Je n’ai pas senti de sang couler quand c’est arrivé et puis d’un coup, c’était les chutes du Niagara. J’espérais que mon nez ne soit pas cassé. Ce n’était pas le cas, c’est douloureux et plus large qu’en temps normal à l’heure actuelle mais la glace devrait aider à faire dégonfler. Mais non, pas de masque pour moi non. » Paul George

« Vu comment ça coulait, je pensais que c’était cassé. On sait qu’il peut prendre un coup maintenant. Et prendre un tir. Il est là pour ça. C’est un joueur qui met de gros tirs et un gros playmaker pour cette équipe. On attend beaucoup de lui et c’est exactement ce qu’il a fait. » Lou Williams