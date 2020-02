Rockets, Wolves, Hawks (et Warriors) discuteraient d’un blockbuster trade !

Ces dernières heures le nom de deux joueurs reviennent beaucoup dans les rumeurs de trade : D’Angelo Russell et Clint Capela. Les Wolves aimeraient récupérer Capela tandis que les Rockets voudraient eux se séparer du Suisse pour alléger leur masse salariale et récupérer un ailier au profil défensif. Ils auraient notamment un œil sur Robert Covington, mais n’ont pas les atouts pour le récupérer (jeunes atouts).

C’est en ce sens que selon ESPN, les Wolves tenteraient de mettre en place un gros deal à plusieurs équipes pour que tout le monde y trouve son compte. Woj rapporte qu’il y aurait des discussions entre les Wolves, Rockets et Hawks pour un blockbuster deal, qui impliquerait, directement ou indirectement les Warriors puisque l’objectif de la franchise du Minnesota est de mettre la main sur Russell. Ils ont tenté de discuter directement avec les Warriors, en vain. Les Hawks voudraient eux un pivot et ont de jeunes atouts, ce que n’ont pas les Rockets.

Plus il y d’équipes impliquées plus un deal est dur à mettre en place mais Minnesota et Houston semblent déterminées à arriver à leurs fins.