« Si on pouvait commencer les matchs comme ça, ça nous faciliterait la vie » Houston s’en sort avec un Harden en feu

Encore une victoire pour la nouvelle version small ball des Rockets, revenus de loin cette nuit pour finalement s’imposer 125-110 face aux Hornets grâce à un 33-22 dans le dernier quart et après avoir compté jusqu’à 15 points de retard. Russell Westbrook (pouce) absent, James Harden a pris les choses en main avec 40 points (dont 14 dans les 12 dernière minutes) à 11/26 dont 4/11 à 3-pts, 9 rebonds, 12 passes et 3 interceptions. Après avoir encaissé 22 points sur seconde chance sur les 3 premiers quarts-temps, dont 14 rien que dans le 1er quart-temps, les hommes de Mike D’Antoni n’en ont pas enregistré un seul dans le 4ème.

« Ils ont bien joué, mais clairement on n’est pas arrivé avec énormément d’énergie en défense. Je crois qu’on était menés 18-2 aux points sur seconde chance à la mi-temps. Puis en seconde mi-temps, ils n’en ont marqué que 4. On n’a pas appris à nos joueurs à ‘box out’ entre temps, c’est juste qu’ils ont élevé leur niveau d’énergie. » Mike D’Antoni

Au match précédent, Houston avait tenu les Pelicans à 9/26 dans le dernier quart. Cette fois, ils ont limité les Hornets à 6/17 dans la période. Depuis 2 matchs, l’équipe n’encaisse que 19 points de moyenne dans le 4ème, alors qu’elle en avait autorisé 42 et 38 sur les deux matchs précédents face au Jazz et aux Mavericks.

« Si on pouvait commencer les matchs comme ça, ça nous faciliterait la vie. Pour battre de bonnes équipes avec ce lineup (aucun joueur du 5 ne mesure plus d’1,98 m), on doit démarrer les matchs avec énergie. On doit jouer physique d’entrée, ne pas laisser de rebonds offensifs, de 3-points ouverts. » P.J. Tucker 12 points, 10 rebonds

« On a la capacité d’être très bons en défense si on est consciencieux, qu’on rentre dans nos adversaires, qu’on box out et qu’on revient en défense. Si l’on progresse dans ces trois domaines, ce qui sera le cas parce que je connais ces gars, on sera une très bonne équipe défensive. » Mike D’Antoni