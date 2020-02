Derrick Rose ne devrait finalement pas être présent au All-Star Weekend

Sur la liste des participants au Skills Challenge du samedi soir lors du All-Star Weekend, Derrick Rose ne devrait finalement pas être présent selon Shams.

On ne connait pas les raisons de ce forfait alors que ça aurait une belle occasion d’évoluer devant ses fans dans sa ville natale le temps du concours.

Pistons guard Derrick Rose plans to drop out of the Skills Challenge at NBA All-Star weekend in hometown of Chicago, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

