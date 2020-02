Plusieurs prétendants dont Lakers et Clippers sur Markieff Morris

Marcus Morris n’est pas le seul frère Morris à intéresser beaucoup de monde en NBA. Selon The Ringer, son frère Markieff serait dans le viseur de nombreux prétendants au titre. Les Lakers, Clippers, Bucks, Sixers et Celtics auraient fait part de leur intérêt pour le Piston.

On peut penser que l’ailier est, comme quasiment l’intégralité de l’effectif, disponible pour un transfert. On peut penser que les Pistons cherchent un tour de draft pour le lâcher.

Il pourrait être un renfort intéressant pour apporter du scoring en sortie de banc même s’il réalise une saison discrète dans le Michigan avec 11 points à 45% dont 39.3% à 3-pts, 3.9 rebonds et 1.5 passe en 22.5 minutes.

Marcus Morris and the Knicks have everyone's attention, but the Pistons have also received calls from multiple contenders for his brother, Markieff Morris.

The Lakers, Clippers, Bucks, Sixers, and Celtics are among those teams interested in Markieff Morris, per league sources.

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 5, 2020