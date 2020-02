Andre Iguodala réagit à son transfert au Miami Heat

Le deal n’est pas encore officiel, mais Andre Iguodala a réagi à son transfert des Grizzlies au Heat de Miami, où il a décidé de prolonger deux ans pour 30 millions de dollars.

« Je me prépare pour une opportunité excitante et j’ai hâte. Ça a été une bonne route ces derniers mois, où j’ai pu regarder le basket d’un point de vue différent, mais tout en ayant conscience de la position dans laquelle je me suis mis. » Iguodala