Karl-Anthony Towns perd patience : « Je n’en peux plus de cette merde »

Après une énième défaite de ses Wolves, cette fois sur leur parquet contre Atlanta, c’est un Karl Anthony Towns très frustré qui est apparu devant les caméras après la rencontre. Le pivot semble commencer à s’agacer de la situation dans le Minnesota.

« Je perds depuis un moment. J’en peux plus de cette merde. Vous voyez bien que je perds patience pour tout un tas de choses. Il n’y a plus d’excuses, nous devons le faire. » Karl Anthony Towns

Pour rendre les choses encore plus difficiles, la franchise a décidé de se séparer de Robert Covington, et KAT a visiblement été touché par ce départ.

« C’était difficile. J’ai déjà utilisé ce mot, mais je vais le réutilisé. J’ai vécu tellement de changement ici, que je suis insensible en quelques sortes. Évidemment, il y a des choses qui font plus mal que d’autres. [Le départ] de Zach a fait beaucoup de mal, celui de Cov n’est pas loin non plus. Je n’ai pas beaucoup dormi ces dernières 24h. » Karl Anthony Towns