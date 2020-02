Boston était aussi dans la course pour Glen Robinson III et Alec Burks

Hier soir, les Warriors ont envoyé Glen Robinson III ainsi qu’Alec Burks en direction de Philadelphie contre troid seconds tours de draft. On apprend aujourd’hui par le biais de Keith Smith, insider auprès des Celtics que Boston était aussi dans la course pour récupérer les deux joueurs. Seulement, Golden State ne voulait pas de joueurs en échange pour continuer à faire de la place dans son cap. Boston de son côté n’a pas semblé prêt à couper des joueurs de son roster pour accueillir les deux extérieurs.

Il faut dire que du côté des Celtics, tous les contrats sont garantis et Boston ne souhaitait a priori pas couper des contrats étendus jusqu’au moins l’année prochaine. Une occasion ratée pour Danny Ainge et sa clique de se renforcer en vue des playoffs.

Told Boston was in on Alec Burks and Glenn Robinson III, but Golden State would not take take any salary back. Boston wasn't willing to waive players who have guaranteed money extending into next season. Lack of roster spots is working against the Celtics a little right now.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) February 6, 2020