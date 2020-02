Selon Woj les Sixers et le Magic ont trouvé un accord pour le transfert de James Ennis. Ce dernier avait une clause de non-transfert mais a décidé de ne pas l’activer. En échange les Sixers récupèrent un second tour de draft.

Philadelphia has traded James Ennis to Magic for a second-round pick, league source tells ESPN.

