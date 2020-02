Skal Labissière transféré aux Hawks

Nouveau deal pour les Hawks. Woj rapporte que les Blazers ont envoyé Skal Labissière à Atlanta et 2 millions de dollars. On peut penser qu’Atlanta enverra les droits d’un joueur en échange.

Les Hawks récupèrent un autre intérieur au potentiel intéressant mais qui n’arrive pas à s’imposer en NBA depuis sa draft. Au vu du prix mis par les HAwks, ils comptent vraiment sur lui.

Portland is trading Skal Labissiere and cash to Atlanta, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020