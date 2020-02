Arrivé à Houston dans le deal à 4 équipes, Jordan Bell n’y jouera pas. Woj annonce qu’il a été envoyé aux Memphis Grizzlies en échange du Brésilien Bruno Caboclo.

Les Rockets récupèrent un nouvel ailier capable de dégainer de loin et de jouer à l’intérieur avec sa taille.

Houston has traded Jordan Bell to Memphis for Bruno Caboclo, source tells ESPN. Teams exchange second-round picks too.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020