Encore battus à l’extérieur, les Sixers ne désespèrent pas, Al Horford : « Du positif va émerger de tout ça »

Les difficultés des Sixers à l’extérieur continuent. Hier soir, sur le parquet de Milwaukee, les coéquipiers de Joel Embiid ont subi leur quatrième défaite de rang loin de leurs bases. Malgré cette série, Al Horford ne veut pas être trop défaitiste.

« Je pense que cela met beaucoup de choses en perspective. Et du désespoir. Nous avons perdu quatre matchs de suite maintenant [à l’extérieur]. Nous devons nous retrouver. Je pense que du positif va émerger de tout ça. » Al Horford

Joel Embiid, quant à lui, déclare avoir besoin de changer d’état d’esprit pour prendre du plaisir à nouveau.

« J’essaie de revenir au Joel marrant. Sourire un peu plus. Toute la saison je me suis dit que j’allais être sérieux. J’avais l’impression que tout le monde me voyait comme si j’étais de mauvaise humeur ou que je m’en fichais. Je veux gagner. Mais dans le même temps, j’essaye d’avoir une attitude différente. De toute évidence, ça n’a pas fonctionné. Je dois revenir au Joel amusant, mais à l’intérieur. Je dois essayer de nous aider de toutes les manières possibles. » Joel Embiid