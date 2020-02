Timothé Luwawu-Cabarrot rempile aux Nets

C’est la bonne nouvelle de la journée pour les français et Timothé Luwawu-Cabarrot ! Alors que son second contrat de 10 jours était arrivé à son terme, Shams Sharania annonce que les Nets lui ont proposé un nouveau contrat, cette fois sur plusieurs années (sans doute non garanti pour la saison prochaine).

On ne connaît pas encore les détails, mais c’est bien la preuve que Brooklyn apprécie l’apport du français. Depuis son arrivée chez les Nets, TLC compile 5,2 points et 2 rebonds par matchs à 43% à trois points.