Elton Brand apporte son soutien à Brett Brown mais ne fait aucune promesse

Les temps sont durs pour les Philadelphia Sixers. Annoncés parmi les favoris à l’Est, les hommes de Brett Brown déçoivent et enchaînent les mauvais résultats dernièrement, au point qu’on commence à se demander si le coach n’est pas menacé. Hier avant la rencontre face aux Grizzlies, lors de laquelle ils ont mis fin à leur série de 4 revers, le GM Elton Brand a évoqué le sujet

« Brett est notre coach. Je crois dans la capacité de Brett à mener cette équipe. Je serai responsable de cette décision quand il faudra la prendre. Je parle à Brett et nous travaillons tous les jours pour régler ce problème. Nous ne sommes pas contents de notre situation. » Brand

Et pas question de garantir la présence de Brown à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison :

« Je ne vais pas jouer aux what if (et si). » Brand