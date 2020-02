Les Bucks sacrifient Dragan Bender pour signer Marvin Williams

Selon Woj les Milwaukee Bucks ont décidé de couper Dragan Bender, loin d’être une surprise. En effet, afin de signer Marvin Williams, qui a négocié un buyout avec les Hornets, il fallait couper quelqu’un et le Croate était le candidat idéal.

L’ancien Sun n’a joué que 7 rencontres dans le Wisconsin pour des moyennes de 3.7 points à 47.6% dont 44.4% à 3-pts, 2.9 rebonds et 1.3 passe en 13 minutes. A voir s’il pourra rebondir rapidement en NBA, décevant depuis sa draft.

Milwaukee is waiving Dragan Bender, clearing the way to sign F Marvin Williams as soon as Monday, league sources tell ESPN. Williams buyout is complete with Charlotte and will be waived as soon today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2020