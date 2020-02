Evan Turner vers un buyout

Les Timberwolves ont effectué beaucoup de changements ces derniers jours avec les arrivées de Malik Beasley, Juan Hernangomez, Jarred Vanderbilt, Omari Spellman, Jacob Evans, James Johnson, Evan Turner et D’Angelo Russell. Ils ont été tous présentés hier lors d’une grosse conférence de presse, à l’exception d’un : Evan Turner.

C’est un signe que l’extérieur pourrait ne jamais porter le maillot des Wolves. Si on en croit The Athletic, les deux camps discuteraient déjà d’un buyout. L’ancien Blazer aimerait jouer pour un prétendant et pour cela il doit être coupé avant le 1er mars. Il est dans la dernière année de son contrat et touche 18.61 millions de dollars cette saison.

A l’heure actuelle on ne sait pas quelles équipes sont potentiellement intéressées.

Evan Turner did not attend Wolves press conference today. Both sides discussing a buyout. Wolves are going young. The vet Turner would like to play for a contender, so the options are being explored.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) February 7, 2020