Troy Brown Jr : « Tout le monde pensait qu’on allait la donner à Davis Bertans’

En feu depuis quelques temps (38 points de moyenne sur les sept derniers matchs), Bradley Beal a encore fait du dégât cette nuit au niveau du scoring (29 pions). Et s’il n’a pas eu la même adresse que d’habitude avec un 11/28 aux tirs pas fameux, il a réussi le plus important, le dernier, pur décrocher la victoire face aux Mavericks (119 à 118).

« Je n’aurai même pas pu m’acheter de l’adresse si je l’avais voulu. Mais Scott Brooks a dessiné un super système, c’était un des tirs les plus faciles de la soirée. J’ai juste eu à lire le jeu. Je devais normalement couper beaucoup plus près de Troy, plus près de la touche et vers le panier. Mais j’ai vu qu’ils ont sauté dans la feinte et personne n’était près du panier. Donc j’ai juste mis un panier. Heureusement, Troy a fait une super passe. » Bradley Beal.