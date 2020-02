Alors que son second contrat de 10 jours est arrivé à expiration, l’ailier Gary Clark a décroché un contrat jusqu’à la fin de la saison selon Yahoo! Sports.

Il a joué 9 matchs avec les Floridiens pour 2.9 points à 40% dont 30% à 3-pts, 3.1 rebonds en 13.4 minutes.

Orlando Magic will sign forward Gary Clark — who just completed two 10-day contracts — for the remainder of the season, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 8, 2020