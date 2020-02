Clint Capela : « Je me sentais plus comme un rookie, même après 6 ans passés là-bas. Ici, je me sens vraiment comme un vétéran »

Depuis son arrivée à Atlanta dans le cadre du fameux blockbuster trade de la deadline entre 4 équipes, Clint Capela a totalement changé d’environnement. Il faut dire que passer d’une franchise remplie de vétérans à une équipe composée de très jeunes joueurs constitue un changement drastique pour le pivot suisse.

« C’est un jeune groupe avec un jeune entraîneur aussi. » A déclaré Capela. « Ils essaient tous de grandir ensemble, de jeunes joueurs, un jeune noyau. Ils essaient tous d’apprendre ici, je peux le voir, et il y a définitivement une énorme différence entre cette équipe et celle de Houston, qui était beaucoup plus âgée. Je me sentais plus comme un rookie même après 6 ans passés là-bas. Ici, je me sens vraiment comme un vétéran. »

L’échange qui a permis aux Hawks de récupérer Capela comprenait le départ d’Evan Turner ainsi qu’un premier et un second tour de draft. Le pivot suisse est actuellement blessé et se remet doucement de sa contusion au calcanéum droit qui n’est autre qu’une blessure au pied. Quand il sera de retour, il y a fort à parier qu’il va beaucoup apporter à ces jeunes Hawks des deux côtés du terrain, mais aussi en termes d’expérience. Il faut tout de même rappeler que Capela a connu les playoffs à de nombreuses reprises et cela va certainement être bénéfique aux jeunes pousses d’Atlanta. Cette expérience, il compte bien la faire partager à ce noyau de jeunes joueurs prometteurs.

« Je veux mettre à profit mon expérience, et tout ce que j’ai vécu avec Houston ces six dernières années. » a déclaré Capela. « Il est certain que je suis plus disposé à communiquer, plus qu’à Houston. Parler plus, surtout parce que ce jeune groupe n’a pas vraiment joué beaucoup de matchs. Ils n’ont pas autant d’expérience que moi. Je vais donc pouvoir communiquer davantage et ce sera différent. »

Lloyd Pierce a d’ailleurs abordé le manque de communication en défense de la part de ses joueurs, c’est un problème que Capela compte bien solutionner aussi avec son arrivée.