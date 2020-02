Andre Iguodala évoque son moment préféré avec les Warriors

La nuit dernière, l’ancien Warriors Andre Iguodala a retrouvé ses anciens coéquipiers à l’occasion d’un match entre le Heat et la franchise de San Francisco. Pour l’occasion, l’ailier a évoqué après la rencontre son meilleur souvenir sous le maillot californien. Et c’est donc l’éclosion de Stephen Curry, avec en point d’orgue son trophée de MVP décroché à l’unanimité (première fois de l’histoire), le second, qui remporte la palme.

« Je pense que c’est son trophée de MVP qu’il a eu à l’unanimité mon moment favori. Les gens ne savent pas à quel point il bosse dur. Je pense qu’ils savent, mais pas vraiment en fait. Il a été un peu sous-estimé. Les gars au travers de la ligue ne respectaient pas ça, mais quand ils l’ont vu, et bien c’était magnifique. Les gens se sont dit que ce gars était vraiment très très bon et c’était cool de voir que tout le monde s’en est finalement rendu compte. » Andre Iguodala.

Cette saison-là, Curry a tourné à 30,1 points par match (50% aux tirs dont 45% à trois points), 5,4 rebonds, 6,7 passes décisives et 2,1 interceptions par match.