Tomas Satoransky : « Je n’aide pas l’équipe à gagner plus de matchs donc c’est décevant »

Actuellement 10e de la Conférence Est pour un bilan de 19 victoires pour 35 défaites et sur une série de 5 défaites de rang, c’est peu dire que la saison des Bulls est en deçà des attentes. Plombés par les blessures, les Bulls n’y arrivent pas. Et même si l’objectif playoffs n’est pas encore abandonné, ils semblent de plus en plus compliqués à aller chercher.

Interrogé par l’insider des Bulls KC Johnson, Tomas Satoransky, arrivé en début de saison, ne regrette pas son choix.

« Non, évidemment que non. Je me sens très bien dans cette équipe. C’est le rôle que j’ai toujours voulu avoir. » Tomas Satoransky

Cependant, le meneur estime que les attentes du début de saison étaient peut-être un peu trop élevées vu la jeunesse de l’effectif.

« Je pense que les attentes étaient vraiment hautes pour nous. Tout le monde parlait de playoffs. Nous avons beaucoup de joueurs qui n’ont jamais été dans une équipe qui gagne. C’est une chose difficile à faire. Ça ne va pas changer comme ça. Nous n’avons pas fait un bon départ. Je pense que nous jouions de mieux en mieux puis les blessures nous ont frappés. Ce n’est pas une excuse. Mais j’ai vu des progrès en jouant aux côtés de Lauri [Markkanen] et Zach [LaVine]. Je me sens plus à l’aise. J’espère que nous le verrons après le All Star Game aussi. Je peux vous dire qu’on a besoin d’une pause. Nous sommes en difficulté en ce moment. » Tomas Satoransky

Malgré qu’il soit dans sa meilleure saison au niveau statistique (10 points, 5 passes et 4 rebonds), le meneur tchèque n’est pour l’instant pas satisfait de sa saison.

« Si vous regardez mes chiffres, et la NBA c’est toujours à propos de ça, ce sont mes career highs. Mais je ne regarde pas ça parce que c’est la première année que j’ai des minutes conséquentes en tant que titulaire. La première chose que je regarde c’est comment l’équipe tourne. Je n’aide pas l’équipe à gagner plus de matchs donc c’est décevant. J’ai eu des hauts et des bas, ça a été dur pour moi physiquement. Je pense que le mois de janvier a été le plus dur de ma carrière. Je suis content de ne pas avoir été blessé. Ma cheville n’était pas à 100%. Mais j’ai joué malgré ça. Je vais avoir besoin de cette pause. Je veux être présent pour l’équipe parce que c’est ce que fait un joueur professionnel. Ça a été un tel honneur pour moi de signer ici que je dois faire tout mon possible pour être disponible tous les soirs. » Tomas Satoransky

Malgré les difficultés actuelles dans le roster, le tchèque reste positif.

« Je suis un gars toujours positif, qui fixe des objectifs élevés. De toute évidence, l’objectif était les playoffs. Nous avons toujours nos chances, ce qui est assez fou vu que nous n’avons pas gagné contre les grosses équipes. Je reste optimiste, nous avons toujours le temps de faire un run pour les playoffs quand tout le monde reviendra en bonne santé. Mais je suis toujours mon premier critique. Je dois mieux jouer, et l’équipe aussi. » Tomas Satoransky

Via NBC Sports