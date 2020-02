Rudy Gobert rend hommage à son père après sa sélection au All-Star Game : « Je porte le rêve qu’il n’a pas pu réaliser »

Après une grande déception l’an dernier, cette année aura été la bonne pour Rudy Gobert. Le double défenseur de l’année fera sa première apparition au match des étoiles dans quelques jours à Chicago. Une sélection qui fait aussi la fierté de son père, et ancien basketteur, qui suit la carrière de son fils de très près. Pour le pivot français, c’est un rêve partagé.

Son père, Rudy Bourgarel, a joué au Marist College de 1985 à 1988 aux côtés de l’ancien Pacers Rik Smits. Lui aussi 7 footer, il compila 10,7 points, 6,8 rebonds et 1,5 contre lors de son année junior. Malgré l’intérêt de certaines franchises, il n’a pas été drafté puisqu’il n’a pas pu effectuer de work out avec les franchises en raison d’obligations qu’ils avaient avec l’Équipe de France.

« J’ai vu quelques higlights. Il était athlétique. Très long, un peu comme moi. Je l’ai vu dunker. J’ai rencontré un speaker de Marist qui m’a dit qu’il était une force de la nature. C’était cool d’entendre ça. J’ai entendu qu’il devait être drafté, mais l’Équipe de France a voulu qu’il joue donc il a du faire l’impasse sur les work out et la draft. Il a dit non à l’équipe nationale, mais ils l’ont obligé à revenir pour faire son service militaire. À cette époque-là, vous étiez obligé de le faire. Il n’a pas fini son service militaire, mais a été obligé de rentrer. Mais s’il avait été en NBA, je ne serais pas là. C’est le destin. Après ça, il a fini par jouer en France, à Paris et à Saint-Quentin, là où il a rencontré ma mère. » Rudy Gobert