Brandon Goodwin a convaincu les Hawks

En two-way contract, le meneur des Hawks Brandon Goodwin a fait quelques coups d’éclat cette saison et c’est sans surprise que Shams rapporte qu’il a signé un contrat normal avec la franchise. Il a paraphé un contrat de deux ans pour un montant actuellement inconnu. On ne sait pas non plus s’il sera garanti ou non la saison prochaine.

En 25 rencontres il affiche 6.9 points à 40.4% dont 32.4% à 3-pts, 2.4 rebonds et 1.6 passe en 13.6 minutes sur 25 matchs.