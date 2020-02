Valeur des 30 franchises NBA : le classement 2020; Encore une grosse progression

Chaque année Forbes publie son classement des franchises qui ont le plus de valeur et pour la 5ème année de suite ce sont les New York Knicks qui arrivent en tête avec une valeur estimée à 4.6 milliards de dollars (nouveau record), alors que sur le terrain ils restent une des pires franchises de la ligue. Forbes explique la hausse de 15% en raison par les bénéfices d’exploitation et les revenues divers de la franchise. Ils devancent une nouvelle fois les Lakers (4.3 milliards) et les Warriors (4.2 milliards). Il y a trou derrière puisque les Bulls, au pied du podium, sont à 3.2 milliards de dollars.

En fin de classement on retrouve les Grizzlies, évalués tout de même à 1.3 milliard, ce qui était la valeur record il y a encore à peine quelques années. En 2011 aucune franchise ne valait plus d’un milliard. Pour la première fois la valeur moyenne atteint les 2 milliards.