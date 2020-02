Giannis Antetokounmpo, le Greek fier de ses origines nigérianes : « Ce n’est pas une compétition, je suis les deux ! »

Lors de la draft du All Star Game, où les deux capitaines LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont choisi leur équipe, la superstar des Bucks a mis en avant ses racines nigérianes en sélectionnant ses « frères africains » Joel Embiid et Pascal Siakam en premier et deuxième choix. Alors qu’il est d’origine nigériane et grecque évidemment, le numéro 34 refuse de choisir entre ses deux pays.

« Ce n’est pas une compétition. J’ai horreur de ça. J’en ai parlé et je déteste que certaines personnes me disent ‘Il n’est pas grec il est nigérian.’ ‘ Non il n’est pas nigérian, il est grec’. Je suis les deux. De la même manière que les gens sont les deux, je le suis aussi. Mes parents sont nigérians. Quand je rentre à la maison, c’est nigérian. Le Nigéria est dans mon sang. Mais j’ai grandi en Grèce. Il m’appelle le ‘Greek Freak’ et beaucoup me supportent là-bas [en Grèce]. Beaucoup de gens ne savent pas que j’aime mon côté nigérian. Discuter de ça c’est complètement idiot et débile. Selon moi, on devrait accepter que quelqu’un se sente de deux nationalités différentes. » Giannis Antetokounmpo

Après s’être rendu à Athènes l’an dernier, le MVP en titre a prévu de se rendre également au Nigéria, dans le village familial.

« Nous avons des choses à faire en tant que famille avec mes frères et ma mère. Nous irons là-bas, dans notre village faire un petit documentaire sur l’endroit où ont grandi mon père et ma mère. Nous avons de la famille là-bas. »

Via The Undefeated