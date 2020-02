Jimmy Butler n’est pas nostalgique de sa période Bulls : « Les ordures d’un homme sont le trésor d’un autre »

Désormais bien installé à South Beach, Jimmy Butler se donne corps et âme à sa nouvelle franchise. Alors que les Bulls l’avaient échangé lors de la draft 2017 contre Lauri Markkanen et Zach Lavine, beaucoup se demande ce qu’aurait été la Conférence Est si Butler était resté à Chicago.

Le All Star lui, ne fait pas dans la nostalgie.

Alors que les dirigeants des Bulls voyaient en lui un joueur à fort potentiel, mais pas la superstar sur laquelle bâtir pour l’avenir, ils ont décidé de l’échanger. Miami, n’a par contre pas hésité à lui offrir cette extension de contrat et la stabilité qui allait avec.

« Les ordures d’un homme sont le trésor d’un autre. Je réalise que c’est un business, et j’ai réalisé ça le jour où j’ai été échangé [de Chicago]. J’ai toujours une super relation avec les gars qui sont là-bas. Je l’ai toujours eu. Et je suis encore plus reconnaissant d’avoir pu jouer avec Dwyane Wade. C’est fou comme les choses ont tourné. » Jimmy Butler