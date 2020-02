Danny Ainge sur un retour d’Isaiah Thomas : « Sa taille et sa défense ne sont pas idéales pour notre équipe » »

Aucun échange n’a été effectué par les Celtics lors des derniers jours avant la trade deadline du 6 février dernier. Alors que les équipes ont désormais la possibilité de signer des joueurs coupés, c’est souvent le moment pour les franchises en courses pour les playoffs de faire (ou pas) de bons coups.

Interrogé à ce sujet, Danny Ainge assure que personne n’intéresse Boston pour l’instant.

Pas même un retour d’Isaiah Thomas ?

« Non pas maintenant. Nous ne faisons rien en ce moment. J’aime Isaiah, mais je ne suis pas sur qu’il soit le meilleur fit pour nous, mais peut être qu’il pourrait l’être. Nous évaluons toujours qui pourrait être disponible, nous espérons quelqu’un qui correspond plus à nos besoins, mais qui sait, nous verrons. » Danny Ainge

Le GM des Celtics met en avant un déficit de taille sur le poste de meneur.

« Je pense que ça serait compliqué avec Kemba [Walker] et Isaiah Thomas en termes de taille au poste de meneur. En comparaison avec les Rockets par exemple, leurs guards sont immenses. James Harden et Russell Westbrook sont d’incroyables athlètes avec beaucoup de force et de puissance. Ça rend les choses difficiles. Donc je ne pense pas que ça soit un bon fit pour notre équipe actuellement. Mais nous avons parlé de ça, à chaque fois que vous essayez de boucher un trou, vous en faites apparaître un autre. Sauf si vous trouvez un très solide two-way player. Nous pourrions utiliser certains de ses atouts, mais sa taille et sa défense ne sont pas idéales pour notre équipe en termes de match-ups parce que nous avons déjà un meneur de petite taille. » Danny Ainge