[Interview] Pat Connaughton : « Peut-être qu’un jour je pourrai faire carrière dans le baseball »

Hier soir Pat Connaughton, sans doute le moins connu des 4 participants au Slam Dunk Contest, a fait étalage de son impressionnante détente (il a établi le record à la draft combine), même si cela ne lui a pas permis d’accéder au second tour, une injustice pour beaucoup.

L’arrière s’est imposé comme un joueur très important de la rotation des Bucks et pourtant il aurait bien pu ne jamais mettre les pieds sur un parquet NBA. En effet, il fait partie de ces rares joueurs à avoir été drafté en NBA, mais aussi en MLB. On a évoqué le sujet avec lui.

Pourquoi choisir le basket ?

Comment ton passé de joueur de baseball t’aide aujourd’hui en tant que joueur NBA ?

Quelle est la connexion entre le joueur de baseball et le joueur de basket ?

Je pense que c’est ma nature de compétiteur qui m’aide à me guider. Personne ne s’attendait à ce que je devienne un joueur de D1 NCAA, et quand je l’ai fait, c’était au baseball et non au basket. Et comme ça a continué, j’ai eu la chance de pouvoir choisir de faire du sport professionnel. Et au début c’était le baseball. Le lien entre les deux c’est vraiment la compétition. Dans chaque sport, les choses ne sont pas à ton avantage au début, et puis j’ai commencé à pratiquer les deux. J’y ai mis toute ma force et mon énergie, mais surtout, je crois en moi. Je pense que c’est parti de là. Et ensuite cet esprit de compétition grandit en toi. Et il grandit ensuite envers les autres. Puis tu finis par te dire que tu peux y arriver, que ça peut marcher.