Zach LaVine ne pense plus qu’aux playoffs pour ses Bulls : « Je vais garder le pied sur l’accélérateur »

Zach LaVine était le seul représentant de Chicago lors du All-Star week-end. Les festivités mises derrière lui, la star des Bulls veut désormais se concentrer sur l’objectif principal de sa saison, décrocher les playoffs. Le shooteur croit toujours aux chances de son équipe à atteindre la post-season.

« Si vous n’avez pas confiance en vous-même ou en l’équipe, vous avez déjà perdu la bataille. Évidemment, je vais sur le parquet pour gagner. » Zach LaVine

Avec un bilan de 19 victoires pour 36 défaites, les Bulls ne sont pas au mieux, d’autant qu’ils restent sur 6 défaites consécutives. Et parmi les blessés, seul Wendell Carter Jr devrait être en tenue pour le match de jeudi contre les Hornets. Mais Lavine ne perd pas espoir pour autant.

« Pour moi personnellement, je vais continuer de garder le pied sur l’accélérateur. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Vous ne pouvez pas vous mettre en mode vacances. Parfois, vous revenez d’un break comme ça et des équipes reviennent en forme, d’autre pas. J’espère que nous serons une des équipes à aller vers le haut. » Zach LaVine

Alors que le taureau reste sur 4 derniers matchs très productifs avant la coupure avec 28.3 points, 5.5 passes et 5 rebonds à 56% aux tirs et 52% à 3 points, il estime avoir plutôt bien géré sa saison pour l’instant. Et ce n’est pas sa non-sélection au All-Star Game qui va l’arrêter en si bon chemin.

« J’ai été capable de gérer les hauts et les bas vraiment bien cette année. Je pense avoir été assez équilibré, sans m’enflammer dans les bons moments ni douter dans les mauvais, en étant juste prêt à chaque match. (Sur sa non-sélection) Je pense que je me suis montré pour y être. Mais je n’ai pas été celui qui a été choisi. Suis-je frustré ou déçu ? Je ne dirai pas frustré. Ils avaient leurs raisons pour choisir d’autres gars. C’est comme ça. Ça n’arrêtera pas ce que je représente. » Zach LaVine

Pour atteindre les playoffs, les hommes de l’Illinois devront impérativement gagner les matchs qui arrivent puisqu’ils font face à un calendrier plutôt abordable sur les prochaines rencontres. Les Bulls recevront les Hornets, Suns, les Wizards, et le Thunder.

