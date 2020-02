Dirk Nowitzki : « Kobe Bryant, c’est le Michael Jordan de notre génération »

Dirk Nowitzki a été drafté en 1998, soit deux ans après Kobe Bryant et il a donc fait l’immense partie de sa carrière en même temps que l’arrière de Lakers . Alors forcément, il a créé un lien particulier avec Bryant.

« Cela n’a jamais été un secret, j’étais un grand admirateur de Kobe Bryant, de sa carrière. Je raconte toujours cette anecdote. À chaque fois que je terminais un de nos matchs, je rentrais chez moi le plus vite possible. Il y a un décalage de deux heures entre Dallas et Los Angeles et je regardais Kobe jouer pendant le quatrième quart-temps, Je le regardais prendre les choses en main, dominer, mener son équipe à la victoire. Pour moi, c’était le Michael Jordan de notre génération, c’était le meilleur. Il était électrique, c’était un athlète spécial, c’était plaisant de le regarder. Il était décisif. Je l’ai beaucoup regardé et je suis fier de pouvoir dire que je l’ai connu pendant les matchs et en-dehors. Ces dernières semaines, plusieurs souvenirs me sont revenus. Il m’a écrit un super mot quand j’ai pris ma retraite. Cela aura toujours une très grande valeur pour moi. Donc oui, cela a été une période très triste pour le monde du basket mais aussi pour tous les sports. Car je pense qu’il a touché de nombreuses vies à travers le monde. Je me surprends à penser à lui, à sa famille, aux autres familles. Cela prend du temps pour tourner la page, enfin si c’est possible de tourner la page. » Dirk Nowitzki.