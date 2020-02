Dominique Wilkins et Michael Jordan ont parlé pour la 1ère fois du Slam Dunk Contest 1988 : « Il a reconnu que j’avais gagné »

Avec le All-Star Weekend à Chicago on a énormément parlé du concours de dunks légendaire de 1988 au Chicago Stadium entre Michael Jordan et Dominique Wilkins. MJ était sorti vainqueur, mais pour beaucoup le Hawk méritait la victoire. 32 ans après, Do’ explique que cette défaite est oubliée.

« Non, ça ne me dérange. Je vois ça comme ça : Le fait qu’ils en parlent toujours 32 ans plus tard comme un des plus grands concours de dunks de l’histoire, nous sommes passés à la postérité. Peu importe qui a gagné, les fans en ont eu pour leur argent. Mais est-ce que je pense que j’ai gagné ? Absolument. » Wilkins

Si cela avait été à Atlanta, qui aurait gagné ?

« J’aurais gagné. » Wilkins

Avant le concours de dunks, Wilkins évoquait le fait que les deux n’en avaient jamais parlé, mais depuis cela a changé.

« Vous savez, ce weekend ça a été la première fois en 32 ans que Jordan et moi avons ne serait-ce que mentionné ce concours de dunks. Nous n’en avions jamais parlé. » Wilkins

A-t-il reconnu que vous aviez gagné ?

« Oui, il l’a reconnu. Nous déjeunions à l’hôtel et il m’a dit : ‘Nique, tu as gagné, okay, c’est cool.’ Je lui ai répondu : ‘Donne-moi le chèque que tu as eu et on sera quitte.’ Puis ‘Tu sais man, le fait que nous parlons encore de ce truc, ça veut dire que c’était super.’ Et il m’a répondu : ‘Absolument.' » Wilkins