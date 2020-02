Luka Doncic : « Il y a 4 ans je posais avec Russell Westbrook, et là nous étions ensemble dans la même équipe »

En participant à son premier All-Star Game à seulement 20 ans, Luka Doncic est devenu le 8e plus jeune joueur de l’histoire derrière des légendes comme Kobe Bryant, LeBron James, Magic, Kyrie Irving, Kevin Garnett, Isiah Thomas et Anthony Davis. Même s’il n’a contribué qu’à 8 points et 4 passes décisives, cette première reste indélébile dans l’esprit du jeune Slovène.

« C’était incroyable. » A déclaré Doncic. « Les 4 autres starters de mon équipe sont probablement les 4 meilleurs joueurs au monde. C’était génial d’être avec eux. »

Doncic a aussi eu l’opportunité de constater tout le chemin qu’il a parcouru en recevant à la mi-temps une photo datant de 4 ans sur laquelle il pose avec Russell Westbrook lors d’un match de pré-saison entre le Real et OKC.

« A la mi-temps, quelqu’un m’a envoyé une photo d’il y a quatre ans, de moi et Russell Westbrook. Puis là, nous étions ensemble dans la même équipe, c’était assez incroyable. »

Pour Dallas, avoir Doncic est une aubaine. Le joueur est une véritable star comme le prouve le nombre de votes qu’il a reçu cette année, se classant ainsi 3e avec 6 111 375 voix. Un sentiment partagé par Donnie Nelson, le président des opérations basket à Dallas.

« Voir le rêve d’un jeune de 20 ans se réaliser en temps réel sur la scène mondiale est à la fois exaltant et satisfaisant. » A déclaré Donnie Nelson. « Je ne pourrais pas être plus fier de Luka et de tout le travail qu’il a accompli pour que ce jour devienne réalité. »

L’émergence de Luka ne peut que donner le sourire au front-office Texan qui va peut-être retrouver les playoffs cette saison dans le sillage d’un super duo Doncic-Porzingis. Il faut dire que la franchise n’avait pas joué la post-season depuis 2016. Avec un bilan actuel de 33 victoires et 22 défaites et avec 27 matchs de régulière à jouer, il va tout de même falloir assurer pour Dallas s’ils veulent jouer un rôle en playoffs cette saison.