Giannis Antetokounmpo : « Je suis un gars qui veut être avec une équipe pendant longtemps. Tant que nous gagnons »

Cet été Giannis Antetokounmpo est éligible à la signature d’une prolongation super max et les Bucks ont d’ores et déjà annoncé qu’ils mettront les 254 millions de dollars sur 5 ans sur la table. Mais est-ce que le Grec acceptera ou il deviendra free agent en 2021. Depuis des mois il refuse d’évoquer le sujet, mais Mackenzie Salmon de SportsPulse a de nouveau tenté de le faire parler.

Quand elle lui demande si en cas de victoire il continuerait d’écrire sa légende à Milwaukee, il rétorque :

« Je ne peux pas me projeter si loin. J’essaye juste de me concentrer sur le présent et progresser. Mais pourquoi pas ? Je suis un gars qui veut être avec une équipe pendant longtemps. Tant que nous gagnons. Et nous gagnons jusque là, et je ne pense pas que cela va changer. » Giannis