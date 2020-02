Jay Wright dans le viseur des Knicks ?

Mike Miller, nommé coach intérimaire des Knicks suite au licenciement de David Fizdale, ne devrait pas faire de vieux os sur le poste. Steve Stoute, consultant en communication de l’équipe, a justement fait une petite boulette à ce sujet en laissant entendre que Miller ne serait pas conservé. Ce n’est pas vraiment une surprise et c’est attendu depuis sa nomination, mais reste à savoir qui sera le prochain qui aura la lourde tâche de diriger l’équipe. Les habituels noms de Tom Thibodeau, Mark Jackson et Jeff VanGundy sont revenus, tout comme celui de Jay Wright. Ces dernières années le coach de Villanova a été cité à plusieurs reprises pour faire le saut en NBA et Forbes rapporte que les Knicks seraient sur le dossier.

« Il est fort possible que que Jay Wright devienne le prochain coach des Knicks. » Une source

Il a plusieurs fois démenti les rumeurs qui le liaient à une franchise NBA mais il n’a pas voulu commenter l’info sortie par Forbes, qui l’a contacté à ce sujet.

On devrait en savoir rapidement plus sur la direction prise par les Knicks lorsque Leon Rose sera officiellement engagé au poste de président, ce qui devrait être le cas dans les jours qui viennent.