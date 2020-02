Joakim Noah : « Sans la blessure de Derrick Rose, je pense que nous aurions gagné le titre »

Toujours éloigné des terrains depuis de très longs mois, on apprenait récemment que Joakim Noah avait subi une blessure durant l’été, mais l’ancien pivot n’a pourtant pas renoncé à l’idée de revenir en NBA où il a connu de très grands moments, notamment avec Chicago. Invité du podcast Pardon my take, l’ancien défenseur de l’année est d’ailleurs revenu sur sa période Bulls et sa relation avec Tom Thibodeau.

« Thibs était le meilleur, c’est un guerrier. Quand je regarde en arrière, je ne vois que les bonnes choses. Thibs nous a aidés, nous étions presque en terre promise, ça ne s’est pas fait, mais je t’aime Thibs. » Joakim Noah

Le pivot a ensuite été invité à réagir sur le fait que son ancien coach était réputé pour trop pousser ses joueurs.

« C’est facile de juger ça maintenant, de parler des blessures et de voir ce qui n’allait pas. Mais la vérité c’est que nous y étions presque. » Joakim Noah

D’ailleurs, pense-t-il que l’équipe serait allée au bout en 2012 sans la blessure de Derrick Rose au match 1 contre les Sixers ? Attention Bulls fans, cette déclaration peut potentiellement remuer le couteau dans la plaie.

« Je pense que nous aurions gagné le titre. Dans mon esprit, nous aurions eu le trophée, ça ne fait aucun doute. Personne ne nous aurait battus. » Joakim Noah

Via Barstool Sports