Joakim Noah explique la véritable origine de sa brouille avec Kevin Garnett, moment qui a « changé sa carrière »

Durant leur carrière Joakim Noah et Kevin Garnett ont entretenu une rivalité datant des années Bulls – Celtics où les deux se sont chauffés à de nombreuses reprises, sur et en dehors des terrains. Ils n’ont jamais caché qu’ils ne s’aimaient pas et pourtant, lorsqu’il est arrivé en NBA, Noah avait KG pour idole. Dès leur premier duel durant la saison rookie du Français, c’est parti en cacahuète. En décembre dernier, Garnett évoquait cette histoire et hier Joakim est rentré dans les détails lors de son passage sur le podcast Pardon My Take.

Voici ce qu’avait dit KG :

Mr. Cat: L’histoire avec Joakim Noah c’était genre ‘Tu étais mon idole quand j’étais jeune’ et Kevin s’est tourné vers lui et lui a dit ‘Je t’emmerde Noah.’ Kevin Garnett: Il m’a demandé de le conseiller sur le move que je venais de faire et je lui ai dit de trouver la solution tout seul et de dégager.

Et la version de Jooks

« Je ne pense pas qu’il se souvienne, car je pense que cette histoire signifiait beaucoup plus pour moi que pour lui. Je m’en rappelle parce que j’avais des posters de KG sur mon mur, j’avais son putain de maillot quand j’étais jeune. Voilà l’histoire : la première fois que je joue KG, je suis super excité. Nous jouons les Celtics, je suis aux Bulls, et je crois qu’ils mènent d’une trentaine de points et je suis dans le match. Dans les dernières secondes, tout le monde s’en fout. Nous sommes sur la ligne des lancers et il avait l’habitude de bosser avec le gars avec qui j’avais bossé avant la draft. Donc j’étais sans cesse en train d’espérer qu’un jour il entre dans la salle et que je pourrais bosser avec lui. Et je me rappelle lui avoir posé une question genre ‘Tu vas bosser avec Joe ?’ Je voulais juste dire quelque chose à mon idole. Et il m’a regardé genre ‘Mais à qui est-ce que tu parles putain ?’ Puis je me suis dit ‘Oh merde.’ J’avais l’impression de lui avoir dit quelque chose que je n’aurais pas dû dire, notamment en plein match. Et je n’ai pas répondu à ce qu’il a dit. Je suppose qu’il m’a pris pour une petite merde alors que lui haussait le ton. Puis à partir de ce moment-là, je jure que j’étais là ‘Je vais lui rentrer dedans. A chaque fois que nous allons nous jouer, nous allons nous rentrer dedans.' » Jooks

Un moment déterminant