Paul Pierce sur la légende Celte Red Auerbach : « J’ai eu la chance d’allumer ce cigare et il était pour Red »

Paul Pierce est l’une des plus grandes légendes des Celtics, ramenant notamment en 2008, le 17e titre de son histoire à la franchise de Boston. Mais avec autant de titres, les joueurs de légende, ce n’est pas ce qui manque du côté du Massachusetts. Lors de l’émission Passing The Torch sur NBC Sports Boston, le MVP des finales 2008 est revenu sur ces moments avec l’ancien coach et GM de Boston, l’homme au cigare, Red Auerbach.

« Je me souviens de la première fois où je l’ai rencontré. Il est venu dans le vestiaire et il avait un cigare, mais il n’était pas allumé la première fois où je l’ai vu. Il me dit ‘Pierce, viens ici.’ J’ai répondu ‘Moi ?’ Je ne pensais même pas qu’il savait qui j’étais donc j’étais genre ‘Mec qu’est ce qui se passe ? J’ai fait quelque chose ?’, il s’est marré. Il est venu vers moi et m’a dit ‘Je t’ai regardé à Kansas et tu sais, tu devrais travailler sur ça et aussi travailler là dessus.’ Donc il m’a toujours dit de devenir meilleur, et j’ai toujours respecté ça chez lui. » Paul Pierce

C’est alors qu’on apprend où l’histoire d’amour entre Paul Pierce et les cigares a commencé.

« Ensuite, quand j’étais un vrai Celtic, lors de ma deuxième ou troisième année, il est venu et alors que je marchais dans la salle, j’ai senti l’odeur du cigare. Je rentre dans les vestiaires, je commence à lacer mes chaussures et je me dis ‘Oh, Red doit être ici’. C’est dans l’air, personne d’autre ne fume dans l’enceinte. Donc il venait et après chaque match il me donnait un cigare que je mettais dans mon vestiaire. J’avais tous ces cigares dans mon casier et je me dis ‘Je ne vais pas les allumer tant que je n’aurai pas gagné un titre’. » Paul Pierce

Après 10 ans au sein de la ligue, Paul Pierce réussira donc à remporter son premier titre en 2008. Malheureusement, Red Auerbach ne serait pas là pour le fêter, lui qui décéda en 2006. Mais ça n’a pas changé la façon dont Pierce a fêté son sacre.

« Il n’était plus là lorsque nous avons gagné ce titre, mais j’ai eu la chance d’allumer ce cigare et il était pour Red… Et c’était vraiment spécial. » Paul Pierce

Via NESN