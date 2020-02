Chris Paul, mentor de choix pour Shaï Gilgeous-Alexander : « Je dois probablement être un fardeau pour lui parfois »

Désormais sous la tunique du Thunder, Chris Paul réalise une nouvelle année de très haut niveau malgré ses 34 ans. Le futur Hall of Famer, en plus d’être le leader de l’équipe sur le parquet et dans le vestiaire, est devenu le mentor de Shaï Gilgeous Alexander. CP3 était présent au United Center vendredi, pour voir son poulain jouer avec la Team World lors du Rising Stars.

« Je sais que je suis probablement un fardeau pour Shaï parfois. Mais je me rappelle de beaucoup de coach que j’ai eu, dont Doc. Les gens ont toujours dit que Doc et moi ne nous entendions pas, mais il y a toujours des choses que Doc m’a dit, que j’utilise tout le temps. C’est la même chose même avec mon coach de Wake Forest (Skip Prosser). Donc certaines choses que je dis à Shaï, parfois, il ne veut pas les entendre, mais il commence à voir. » Chris Paul

Le désormais décuple All-Star s’est aussi souvent servi des médias pour envoyer des messages à son protégé. Comme lors de la conférence de presse d’après match contre Charlotte, après un match solide défensivement de la part du jeune meneur.

« Qui aurait pu penser que Shaï pouvait jouer la post defense comme ça ? Il aime bien sauter sur les pump fakes. Mais Shaï va devenir bon » Chris Paul

Les conseils de Chris Paul semblent porter leurs fruits puisque cette saison, SGA tourne à 19.5 points de moyenne, accompagné de 6 rebonds et 3 passes en 35 minutes.

Via The Athletic