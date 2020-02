Derrick Walton Jr. rebondit aux Pistons

D’après Shams le meneur de jeu Derrick Walton Jr. va signer un contrat de 10 jours avec les Detroit Pistons.

Walton avait été transféré le jour de la deadline des Clippers aux Hawks mais n’avait pas été conservé. Il n’a joué que 23 rencontres avec les Clippers pour 2.2 points, 0.7 rebond et 1 passe en 9.7 minutes. Il pourrait avoir une meilleure opportunité dans le Michigan.

Les Pistons ont récemment coupé Reggie Jackson, ce qui a libéré une place au poste de meneur de jeu.

The Pistons plan to sign guard Derrick Walton Jr. to a 10-day contract, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2020