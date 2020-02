Kevin Durant : « Je voulais avoir l’esthétisme de Kobe Bryant sur le terrain »

Comme beaucoup de joueurs, Kevin Durant a été marqué par Kobe Bryant. Et en plus, l’ailier a pu le côtoyer au quotidien. C’était en 2012, à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres. KD était alors tout jeune (23 ans) et il a pu voir le professionnalisme de son aîné.

« Les premiers entrainements avec Team USA en 2012, son approche des entrainements, sa concentration sur ce qu’il voulait faire sur le terrain, comment il jouait… Pour nous, c’était un défenseur et un gars qui rentrait ses tirs. Le voir remplir un rôle sas être le scoreur principal, ça m’a montré que tout le monde peut se concentrer dans un rôle et le maitriser parfaitement. Ça m’a fait le respecter encore plus. » Kevin Durant.

L’ailier avoue également ne pas avoir pu saisir toutes les nuances dans les méthodes de Kobe, notamment à cause de son jeune âge.

« En tant que joueur, je voulais avoir le même esthétisme que lui. J’étais content de voir ses méthodes, je ne les ai pas vraiment appréciées avant de vieillir un peu et de commencer à voir : « Oh, c’est ce qu’il voulait dire » quand il faisait les choses d’une certaine manière, « c’est comme ça qu’il se sentait », en jouant dans ce match. Je vais toujours avoir Kobe dans mon cœur. » Kevin Durant.

Cette année-là, Team USA avait remporté la médaille d’or.