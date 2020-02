LeBron James : « J’ai respecté Frank Vogel dès le départ »

Très bon à Indiana, où il avait réussi à faire de l’équipe d’un jeune Paul George des prétendants très sérieux au titre, capables de rivaliser les yeux dans les yeux avec le Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, Frank Vogel avait ensuite un peu perdu pieds à Orlando. Il n’y a jamais vraiment réussi à instiller sa vision du basket et n’a donc pas obtenu de bons résultats. Mais depuis son arrivée aux Lakers, Vogel revit. Beaucoup se demandaient s’il était la bonne personne pour prendre en main ces Lakers, et il est en train de leur donner tort. Les coéquipiers de LeBron James sont actuellement premiers à l’Ouest avec 41 victoires pour 12 défaites. Cette réussite vient probablement du fait que Vogel a réussi à décrocher le respect de James.

« Je l’ai toujours respecté en tant que compétiteur. Quand j’étais à Miami et qu’on jouait contre ses Pacers, on voyait que son équipe était toujours préparée, et qu’ils appliquaient son plan de jeu. Ils étaient prêts à nous jouer à chaque fois qu’on les a rencontrés. Les batailles que nous avons livrées face à cette équipe d’Indiana… J’ai respecté Vogel dès le départ. » LeBron James.

Depuis le début de la saison, Vogel a toujours réussi à satisfaire ses stars tout en gardant ses role players impliqués. Il accorde aussi beaucoup d’importance à l’avis de LeBron James et n’hésite pas à le laisser donner son avis quand il le veut. De quoi satisfaire le King visiblement, reste à voir si ce sera suffisant pour remporter le titre.

Via Lakers Nation.