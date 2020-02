Draymond Green : « Je pense qu’Andrew Wiggins pourra être dans les All-Defensive Teams dans le futur »

En récupérant Andrew Wiggins lors de la trade deadline, les Golden State Warriors ont mis la main sur un ailier très bon finisseur (19,7 points à 44% aux tirs en carrière), mais également doté de très grosses qualités athlétiques. Ce qui veut dire qu’il pourra devenir un excellent défenseur s’il s’y prend de la bonne façon. Et l’ailier fort des Warriors Draymond Green compte bien s’assurer que ce sera le cas en le prenant sous son aile.

Tout au plus médiocre en défense depuis son arrivée dans la ligue, Wiggins a déjà montré des signes de progression depuis son arrivée dans la Baie. Lors du match contre les Lakers, il a ainsi très bien contenu LeBron James et Anthony Davis, terminant la rencontre avec cinq interceptions. Il a aussi réussi un career high aux contres contre Phoenix, avec quatre blocks à son compteur.

« S’il peut continuer comme ça, et je pense que c’est le cas… Les quelques matchs qu’il a joués depuis qu’il est là, je l’ai vu se retrouver face à plusieurs très bons joueurs et il a montré de belles promesses en défense. Il peut être très très bon de ce côté du terrain. Je ne vais pas dire que je suis agréablement surpris, parce que j’ai joué contre lui pas mal de fois et on ne s’est jamais dit qu’on allait le cibler en défense. Et je n’ai jamais vu aucune équipe le faire. Donc je ne vais pas dire que c’est une surprise de le voir à ce niveau, parce que personne ne disait que c’était un mauvais défenseur. Il n’a juste pas beaucoup eu l’occasion de gagner et c’est comme ça qu’on remarque la défense des joueurs, quand ils gagnent. » Draymond Green.

Et pour ceux qui disent que Wiggins n’aime pas le basket après son passage à Minnesota, l’ailier fort a un message à faire passer.

« On ne parle jamais de la situation dans laquelle il était. Mais je pense vraiment qu’il veut être bon. Il n’est pas démonstratif, pas très bavard. Donc c’est difficile à voir pour les spectateurs, mais en lui parlant, en apprenant à le connaître, en le voyant travailler, j’ai compris qu’il veut être très bon. Je n’ai pas été dans la ligue depuis beaucoup plus longtemps que lui, mais j’ai plus d’expérience, je suis un peu plus vieux. Et en tant que leader de l’équipe, je veux l’aider à atteindre cet objectif. Steph Curry pense la même chose. À mon avis, il s’intègre parfaitement dans notre équipe. On veut l’aider à atteindre son potentiel. On trouvera des solutions. Mais ce n’est pas comme si on va le prendre par la main. Ce gars tourne à presque 20 points par match en NBA depuis trois ou quatre ans, c’est même probablement sa moyenne sur sa carrière. On ne parle pas d’un joueur lambda. Je ne vais pas m’assoir ici et dire que l’on a fouillé dans la boue et trouvé un diamant. Il a été choisi en première position à la draft, il tourne à 20 points. C’est un bon joueur. Quand je dis qu’on va l’aider, c’est plus au niveau de l’expérience, ce qu’il faut pour gagner un titre, toutes ces choses. C’est un bon joueur, et ça a été un bon joueur. Si un gars tourne à 20 points en carrière, c’est quelque chose. » Draymond Green.