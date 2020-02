Damian Lillard devrait manquer 3 ou 4 matchs

Touché à l’aine et out pour le All-Star Game, Damian Lillard avait passé une IRM avant le break et les Blazers annonçaient une réévaluation dans une semaine. Hier il n’a pas participé à l’entraînement et il a confié qu’il allait sans doute manquer 3 ou 4 rencontres.

Pas une bonne nouvelle dans la course aux playoffs puisque les Blazers sont dans une position délicate et chaque victoire compte. Ce soir les Blazers affrontent les Pelicans.

Depuis le début de saison Dame tourne à 29.5 points à 46% dont 39.3% à 3-pts, 4.4 rebonds, 7.9 passes et 1 interception.

Damian Lillard (right groin strain) did not practice today, said he thinks he might miss three or four games.

— Casey Holdahl (@CHold) February 20, 2020